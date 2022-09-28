رئيس مدينة زفتى: رفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس بقرى «حياة كريمة»

قال إبراهيم عبداللطيف فايد، رئيس مركز زفتى بالغربية، إن المدينة تضم 9 وحدات محلية قروية، وتشهد تطويرا في 54 قرية ضمن خطة التطوير الخاصة بمبادرة حياة كريمة والجاري عملها حاليا لاستكمال العدد المطلوب وهو88.

مدارس القرى مستعدة للعمل

وأضاف «فايد»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التطوير في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في المدينة جرى على مسافة 310 كيلو متر، وحاليا باتت جميع المدارس التي جرى بنائها ضمن المبادرة دخلت قيد العمل.

وتابع: «المدارس دخلت الخدمة وتبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد، وفيه مجمع مدارس كامل جرى رفع كفاءته، وعملنا عدد من الأجنحة الجديدة لتساعد في استيعاب الطلبة بالمدارس، والصور هي من تتحدث عن حجم الإنجاز على مستوى المدينة».

أوضح أن التطوير كذلك طال الوحدات الصحية على مستوى المدينة، وجرى في وحدات طب الأسر، مضيفا: «جرى رفع كفاءة كل الوحدات علشان تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل بين مركز طب أسرة ووحدة طب أسرة، وده موجود في كل القرى حوالي 17 مركز طب أسرة، بخلاف رفع كفاءة مراكز الشباب الموجودة على مستوى المركز».