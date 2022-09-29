أنشطة مراكز الإبداع من 1 حتى 7 أكتوبر 2022.. «سينما وموسيقى وندوات»
كتب:
إلهام زيدان
09:46 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
أعلن صندوق التنمية الثقافية التابع لوزراة الثقافة، الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع من 1 حتى 7 أكتوبر 2022، في القاهرة وخارجها، التي تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية كالتالي:
السبت 1 أكتوبر:
- قاعة سينما الهناجر: نادي السينما الأفريقية 7 مساء
- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7,30 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي:
- نادي سينما الأطفال وعروض أفلام عن انتصارات أكتوبر المجيد، ورشة رسوم متحركة مع عطية خيري 1 ظهرا.
- ندوة بعنوان «نلتقي لنرتقي» مع الدكتور عفاف طلبة وتقديم أشعار عن ملحمة انتصارات أكتوبر 6 مساء.
الأحد 2 أكتوبر:
- بيت الشعر العربي: صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي «الاحتفال بانتصارات أكتوبر» 6 مساء.
- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعي 7 مساء.
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ندوة بعنوان دور الدولة والمجتمع المدني في تفعيل دور الشباب في التنمية 6 مساء.
الاثنين 3 أكتوبر:
- بيت المعمار المصري: احتفالية بيت المعمار المصري بيوم العمارة العالمي 6 مساء.
الثلاثاء 4 أكتوبر:
- بيت السحيمي: حفل فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية 7 مساء.
الأربعاء 5 أكتوبر:
- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7,30 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي: الصالون الثقافي
- ذاكرة الوطن «انتصارات أكتوبر المجيدة – أبطال حرب أكتوبر» يدير الصالون الكاتب محمد الشافعي 6 مساء.
- مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية: احتفالاً بانتصارات أكتوبر.. ورش فنية، وعروض أفلام رسوم متحركة عن حرب أكتوبر 3 مساء.
- مركز إبداع الحرية بالإسكندرية:
- مدينة الحواديت (ورشة كتابة للقصة المصورة للأطفال) تقديم الكاتبة إيمان الشيمي 6 مساء.
- ورشة اكوا لتنمية الكتابة الإبداعية «كيف تكتب روايتك من الصفر» 6.30 مساء.
الخميس 6 أكتوبر:
- قاعة سينما الهناجر: صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش 7 مساء.
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: لقاء مشروع فوتوغرافية «كارت بوستال» بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافي 5 مساء.
الجمعة 7 أكتوبر:
- بيت العيني: بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، تقديم عرض مسرح عرائس بعنوان «حكايات البطل جدو، وورش فنية للتعبير بالرسم عن انتصارات أكتوبر المجيدة 1 ظهرا».
- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.