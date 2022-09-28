«الثقافة الجديدة» تحتفى بذكرى أكتوبر الـ49.. 6 سنوات بين النكسة والنصر

أعدت مجلة الثقافة الجديدة في عددها الصادر في أكتوبر 2022 ملفًا بعنوان «ماذا جرى في مصر ثقافيًا من1967 إلى 1973»، بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصار أكتوبر، وجاء في مقدمته «رغم ما أحدثته النكسة من إحباط، لكن روح الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة، فعلى مدى 6 سنوات، شهدت الحياة الثقافية أحداثًا مؤثرة في المسيرة الإبداعية سواء للأفراد أو المؤسسات، هذه محاولة للوقوف على مشاهد متنوعة مما شهدته مصر، على مدى هذه السنوات (1967 – 1973) رصدنا فيها محاولة جادة لكي تلعب الثقافة دورها في إيقاظ الوعي وبث الطمأنينة بإمكانية الانتصار، وفي ذات الوقت بناء الذات المبدعة».

ملف الثقافة الجديدة في أكتوبر 2022

ومن عناوين الموضوعات التي تناولها الملف الذى أعده الكاتب الصحفي طارق الطاهر: «ملامح من الحالة الثقافية من النكسة إلى الانتصار، أم كلثوم.. سيدة الغناء العربي في مقدمة الداعمين للمجهود الحربي، وزراء ثقافة مصر في أصعب فتراتها، توت عنخ آمون.. الملك المتوج يعود لوطنه بعد الهزيمة ولا يغادرها إلا بعد النصر، المحروسة لم تنغلق على ذاتها.. حكاية مشاركة مصر في أكبر معرض عالمي في التاريخ باليابان 1967، وفي ذروة الانتصار يرحل عميد الأدب العربي د. طه حسين».

عدد أكتوبر 2022 من «الثقافة الجديدة»

وتحت عنوان «عبد الله صبري.. الموت شعرًا والحياة أيضًا» يكتب سعد القليعي في باب «رحيل» راثيًا الشاعر عبدالله صبري، الذي وافته المنية في أغسطس الماضي.

ويحتفي العدد بالمولد النبوي من خلال مقال أحمد فوزي حميده «فنون الفرجة الشعبية في المولد النبوي»، كما حاورت هانم الشربيني الكاتب سمير المنزلاوي الذي يقول: «لا ألهث وراء شيء ويكفيني أن أقرأ وأكتب»، ويكتب محمد علام في أثر «مصطفى مشرفة وتلامذته.. حكاية صورة عمرها ثمانون عامًا».

أما عن ملف الترجمة في العدد، فضم مجموعة من الترجمات، هي «وداعًا خابيير مارياس» إعداد وترجمة: نجوى عنتر، «كلود سيمون وروايته الجديدة الكلاسيكية» لمجدي عبدالمجيد خاطر، وأعدت ميرا أحمد ملفًا من ترجمتها عن أدب هونج كونج، كما نقرأ أيضا ترجمة محمد زين العابدين لقصة «منزل يناير» للكاتبة الإنجليزية فيلسيتي مارش.