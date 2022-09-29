«السياحة» تستعرض ملامح استراتيجيتها الجديدة: تعزز الاستثمار وتجذب مزيد من الزوار

استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، التي تستهدف زيادة الحركة الوافد لمختلف المقاصد السياحية المصرية من الأسواق المستهدفة، المقرر إطلاقها في الربع الأول من 2023، من خلال تقديم منتج وتجربة مختلفة لضيوف مصر، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، وتعظيم التعاون والتنسيق القائم مع القطاع الخاص والجهات المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، وخلق أنماط ومنتجات جديدة تجذب مزيد من الشرائح المختلفة من زوار مصر.

تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال السياحة والآثار، بحضور ديفيد سادوليه المستشار الثقافي الفرنسي، والدكتور لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، ووزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

عيسى: فرنسا واحدة من 10 أسواق رئيسية للسياحة في مصر

وأكد وزير السياحة، عمق العلاقات التي تربط مصر وفرنسا والتعاون الوثيق بين البلدين، مشيرا إلى أهمية التعاون الذي تمتد جذوره لعقود تاريخية طويلة في مختلف المجالات، منها السياحة والآثار، وفتح آفاق جديدة بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويسهم في تحفيز وزيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، لافتا إلى أنّ السوق الفرنسي واحدا من 10 أسواق رئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

واستعرض عيسى، دور الوزارة كمُنظم ورقيب ومُمكن ومدير لبرامج الإنفاق العام ولاسيما في ظل أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي للبلاد.

من جانبه، هنأ السفير الفرنسي، وزير السياحة، على توليه مهام منصبه وزيرا للسياحة والآثار، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

كما أعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى أنّ المقاصد السياحية المصرية المختلفة من أحد أهم الوجهات السياحية لدى السائحين الفرنسيين، للاستمتاع بمقوماتها السياحية المختلفة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

التعاون في العمل الأثري والترميم والتدريب

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الفعال، بما يسهم في دفع المزيد من الحركة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من فرنسا، إضافة إلى مناقشة التعاون في مجال العمل الأثري من ترميم وتطوير بعض المواقع الأثرية وتدريب العاملين.