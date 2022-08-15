الآثار: برامج توعوية للتعامل مع المفاهيم المغلوطة حول الحضارة المصرية

قالت الدكتورة رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، إنّ الإدارة لديها برامج التواصل المجتمعي والوعي الأثري تعمل من خلالها على تصحيح المغالطات، وجرى إطلاق برنامج مخصص لطلاب الجامعات باسم «فكر قبل ما تشير»، بخصوص المعلومات المغلوطة.

وأضافت «كمال»، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «تعرضنا لمسألة بناء الأهرام وهل كان البناة مصريين أم فضائيين، وهل المصري القديم كان يضحي بفتاة في عيد وفاء النيل، بالإضافة إلى الزئبق الأحمر، وصولاً إلى أحداث 25 يناير والفيديو الحقيقي والفيديو المغلوط».

تعديل السلوكيات وتصحيح المفاهيم المغلوطة

وتابعت مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي في وزارة السياحة والآثار: «نعمل على تعديل سلوكياتهم ومفاهيمهم والتفكير في أي معلومة قبل أن يشاركها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي»، لافتةً إلى أن النيل عند المصري القديم كان رمز النماء والخير، وكان المصريون القدماء يشعرون بأن هناك روحًا تقف وراء هذه المياه وهي حابي أو جابي.

أمنمحات الثالث كان أول ملك مصري يحدد مقياس النيل

وأردفت، أن المصريين القدماء قسموا السنة إلى 3 فصول، لافتةً إلى أن أمنمحات الثالث كان أول ملك مصري يحدد مقياس النيل: «المصريون القدماء قسموا السنة إلى 3 فصول منها فصل الفيضان، الذي كان يمثل الخير والنماء الذي يروي الأرض، وكان أمنمحات الثالث هو أول ملك حدد مقياس النيل، فقد اهتمّ بالزراعة والري».