خبير عقاري: شقق «الإسكان» ملجأ محدودي الدخل.. أسعار مختلفة وتسهيلات متعددة

كشف الخبير العقاري، سيف فرج، عن الدور الهام الذي تلعبه وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن محور الإسكان الاجتماعي والمتوسط داخل المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

شقق «الإسكان» تسمح بالتقسيط عكس القطاع الخاص

وأشار الخبير العقاري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن «الإسكان» تخاطب جميع الفئات والطبقات «العادية- المتوسطة- العالية» بأسعار مناسبة، والسماح بالتقسيط عكس القطاع الخاص الذي لا يخاطب إلا الطبقات فوق المتوسطة والعليا، بالتالي يلجأ محدودي الدخل إلى شقق الإسكان.

وأضاف «فرج»، أن مجال الاستثمار العقاري مأوى للمواطن المصري، ويتناول منظور المسكن وفرص العمل والخدمات العامة، ويوفر فرص عمل تتناسب مع جميع الفئات.

عمل زحف عمراني للمواطنين داخل المدن الجديدة

ولفت الخبير العقاري، إلى أن طرح الإعلانات المختلفة للشقق، يدل على وعي الدولة المصرية، بأهمية توفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين، سواء منخفضي ومتوسطي الدخل، إضافة إلى طرح وحدات الإسكان الفاخر والمتميز.

وتابع «فرج» أن الوزارة حريصة على طرح الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة كي تتناسب مع الزيادة السكانية، لتقليل الضغط على المحافظات الرئيسية، وعمل زحف عمراني للمواطنين داخل المدن الجديدة، وشغلها بالسكان، والخدمات المختلفة.

وأشاد الخبير العقاري، بمبادرة «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتاحت مزايا وتسهيلات عدة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بنظام تقسيط يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وفائدة متناقصة 3%.