رئيس مدينة حدائق أكتوبر: تنفيذ 5 آلاف وحدة ضمن محور الإسكان المتوسط

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنَّ المدينة تشهد خلال هذه الفترة تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية في كل القطاعات، سواء الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط، أو الإسكان الفاخر، كي تكون هذه الوحدات جاهزة لطرحها، ضمن إعلانات وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

استهداف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنَّه يجرى العمل حاليا، على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهي ستكون وحدات كاملة التشطيب والمرافق، تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين فى السكن داخل المدن الجديدة.

وأوضح «مصطفى» أنَّه إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، يجرى العمل خلال هذه الفترة تنفيذ عمارات سكنية بمشروع الإسكان المتوسط الذي يضم طرح وحدات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، ونستهدف بناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل.

تنفيذ عدد من مشروعات تطوير بعض الطرق والمحاور

كما أشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى اهتمام المدينة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، إذ يجرى تنفيذ عدد من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة، وتستهدف هذه الوحدات السكنية، المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

ونوه إلى اهتمام المدينة بمشروعات الطرق والمرافق، وتوفير كل الخدمات لسكان المدينة، وليس فقط المشروعات السكنية، مبينا أنَّه يجرى العمل على تنفيذ عدد من مشروعات تطوير بعض الطرق والمحاور، لتسهيل الحركة والتنقل داخل المدينة.

وأكّد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنَّ المدينة ستطرح هذه الوحدات السكنية، فور الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها، وذلك خلال الإعلانات المختلفة، التي ستعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.