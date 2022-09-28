مسؤولو «الإسكان» يشيدون بجودة تشطيب «سكن لكل المصريين» في العبور الجديدة

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ومسؤولو الجهاز والمشروعات، حيث أشادوا بالمشروع وجودة تشطيباته.

جولة في مشروع 806 عمارات

وخلال الزيارة، تفقد مسؤولو الوزارة مواقع تنفيذ الوحدات السكنية لمشروع 806 عمارات، التي تضم 19344 وحدة سكنية بالحي الـ14، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بالمواقع، التي سيتم تسليمها لحاجزيها، كما تفقدوا نموذج لوحدة سكنية تم تأثيثها بمساحة 90 مترا مربعا، وكذا وحدة سكنية لم يتم تأثيثها.

وحدات سكن لكل المصريين

وتفقد مسؤولو الوزارة مواقع مشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالحي الـ15، والحي الـ16، الذي يتضمن 1044 عمارة تضم 25344 وحدة سكنية.

وأشاد مسؤولو الوزارة بجودة التشطيبات وحجم الجهد المبذول في المشروعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، مؤكدين ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد علي، التواصل مع مديرية الشباب والرياضة في القليوبية لإنهاء إجراءات تسليم نقل الأصول لـ3 ملاعب بحي الحرية بمنطقة الـ2600 فدان، ويتكون كل منها من «مبنى إداري - غرفة حارس - كافتيريا - ملعب نجيلة»، وذلك في إطار سرعة تشغيل الخدمات بالمدينة.