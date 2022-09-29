إصابة عامل محارة حاول النزول من قطار أثناء سيره في بني سويف

أصيب عامل محارة، اليوم الخميس، بعد سقوطه من قطار في مزلقان كوبري الواسطى الجديد، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث.

بلاغ بسقوط شخص من قطار

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مُساعد وزير الداخلية، مُدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد سقوط شخص من قطار بمزلقان كوبري الواسطى الجديد، والذي وجه على الفور بسرعة نقل المُصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب، يُدعي «مصطفى.م.ح»، 32 سنة، عامل محارة، ويُقيم بمركز الواسطى مُصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

التحريات الأولية: المصاب حاول النزول من القطار أثناء سيره

وكشفت التحريات الأولية أن المُصاب حاول النزول من القطار أثناء سيره بمحطة الواسطى فسقط على الرصيف، وأنقذته العناية الإلهية من السقوط أسفل القطار، ما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجرى تحرير محضر بالحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.