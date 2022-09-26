صحفية بريطانية: بوتين قادر على استدعاء 40 مليون جندي لميدان المعركة

ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكنه استدعاء نحو أكثر من 40 مليون جندي احتياطي، بغض النظر عما إذا كانت لديهم خبرة عسكرية أم لا.

وأكدت الصحفية، أنّ غالبية الرجال الروس جزء من الجيش الاحتياطي، ما قد يؤدي إلى تغير مسار الحرب مرة ثانية، وإحباط الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.

بوتين: القوى العسكرية الإضافية ضرورية لهزيمة أوكرانيا وحلفائها

وبحسب الصحيفة، فإنّ الكرملين قد يسمح بتجميع جيش ضخم من شأنه أن يشكل تهديدًا خطيرًا لدول الناتو المتاخمة لروسيا، وأرسل الرئيس الروسي موجات صدمة في أنحاء بلاده بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط العسكريين، الأسبوع الماضي.

وفي خطاب تلفزيوني على مستوى البلاد، أخبر بوتين الروس بأن القوى العسكرية الإضافية ضرورية لكسب حرب ليس فقط ضد أوكرانيا، لكن أيضًا ضد داعميها في الناتو.

وزير الدفاع الروسي: يمكن لروسيا استعداء نحو 25 مليون مقاتل في أي وقت

وفي وقتٍ لاحق، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنّ موسكو لديها 25 مليون مقاتل محتمل تحت تصرفها ومع ذلك.