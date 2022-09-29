«الوطنية للمشروعات الخضراء»: استقبلنا من المواطنين 6281 فكرة قابلة للتنفيذ

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إن المبادرة استقبلت عبر حسابها الرسمي على الإنترنت، الكثير من الأفكار القابلة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عددها وصل إلى 6281 مشروعا.

بدر: انتقاء أفضل 162 مشروعا من كل المحافظات

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة «DMC»، أن كل المحافظات ستنتقي كل المشروعات المقدمة من المواطنين، وسيجري إعلان المشروعات الفائزة بواقع 162 مشروعا.

بدر: إعلان المشروعات الفائزة بعدد من المحافظات الأحد

واستطرد: «بداية من يوم الأحد المقبل، ستعلن كل من الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، المشروعات الفائزة والمقدمة من المواطنين، وسيتم إجراء 9 مؤتمرات صحفية، لإعلان كيفية تطبيق تلك المشروعات على أرض الواقع».

وأوضح أنه مع انتهاء فرز المشروعات المقدمة من المواطنين، سيتم تدشين لجنة لتقييمها، وانتقاء أفضل 18 مشروعا منها، وسيدير تلك اللجنة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.

وتابع: «هنعمل لجنة تقييم للمشروعات المقدمة وانتقاء أفضل 18 مشروعا منها، وسيتم الاستعانة بها في قمة المناخ المقبل في شرم الشيخ، وسيحصل أصحابها على جوائز مادية».