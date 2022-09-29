مبادرة «تخضير» تغطي 30% من مدارس لوس أنجلوس بالمساحات الخضراء بحلول 2035

تحاول دول العالم زيادة المساحات الخضراء بكل الطرق الممكنة، وتكاد تُجمع على إعادة الطبيعة الخضراء إلى المدن، فالمدن والمناطق الحضرية تنطلق منها نحو 70% من غازات الاحتباس الحراري.

وفي ولاية لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، يعمل مجلس الإدارة الموحد للمدارس على زيادة الجهود، بهدف توفير المزيد من المساحات الخضراء عبر المساحات الموجودة في كل مدرسة، إذ يوجد شعور متزايد بين طلاب المدارس في الشعور بتأثير موجات الحرارة الأخيرة، وأيد العشرات القرار في اجتماع مجلس الإدارة وأشار بعضهم إلى ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إليها المساحات المرصوفة بالأسفلت خلال الفترات الحارة من العام.

تغطية 30% من حرم المدارس بالمساحات الخضراء بحلول عام 2035

ويهدف مشروع مبادرة التخضير، الذي قدمته كيلي جونيز، رئيسة مجلس إدارة المدارس الموحد في لوس انجلوس، إلى تغطية 30% من حرم المدارس بالمساحات الخضراء بحلول عام 2035، وذلك بحسب موقع «سورس» المختص بأخبار التعليم، وحاليا تطبق نحو 16% من المدارس في الولاية المبادرة التي قدمها برنامج التخضير في لوس أنجلوس.

وتابع الموقع أن هناك بعض المدارس مثل «إل - سيرينو» و«فانالدين»، لديهما أقل من 5% من المساحات الخضراء داخل المدارس، فضلا عن العديد من المدارس الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.

البدء بالمدارس الأكثر تضررا

ونقل الموقع عن «جونيز» قولها خلال أحد اجتماعات المبادرة: «نحتاج إلى خطة محكمة على مستوى المدارس من أجل دفع جهود التخضير بشكل عاجل في جميع أنحاء منطقتنا، بدءًا من المدارس الأكثر تضررًا لدينا»، متابعةً أن أمام المشرفين على تطبيق المبادرة 150 يومًا من أجل وضع خطة للوصول إلى هذا الهدف، من أجل الاستثمار في المزيد من المساحات الخضراء.

ومن المقرر إعطاء الأولوية للمدارس الأقل في المساحات الخضراء، التي تم تقييمها باعتبارها الأكثر تضررًا من الحرارة الشديدة، وفقًا لمؤشر «التخضير» للمنطقة التعليمية، حيث وُضع مؤشر التخضير بواسطة مجلس الإدارة الموحد لمدارس ولاية لوس أنجلوس لتحديد مستويات الخضرة، وستعمل المنطقة التعليمية أيضًا على تحديد التمويل لمشروعات التخضير عن طريق السندات والصندوق العام والمنح.