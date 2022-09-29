انطلاق حملة لتنظيف مياه النيل في الأقصر بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الخميس، فعاليات حملة تنظيف نهر النيل، بمشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعظيمًا لجهود الدولة المبذولة لحماية نهر النيل.

مؤسسة «شباب بتحب مصر»

الحملة أطلقتها مؤسسة «شباب بتحب مصر»، على مستوى 16 محافظة مطلة على نهر النيل، تحت رعاية ودعم وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري بالمشاركة مع جهاز شئون البيئة.

الاستعداد لقمة المناخ cop27

ويأتى هذا الحدث في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ Cop 27 في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عدلي مساعد مدير أمن الأقصر وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، ومسئولي حماية النيل وجمعيتي مفتاح الحياة، وشباب بتحب مصر ومشاركة مؤسسة الهلال الأحمر المصري فرع الأقصر.

وبدأت الفاعلية بنادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر وانطلاق المراكب النهرية وعلى متنها الشباب المتطوع والقيادات المشاركة، وقد تمت أعمال النظافة والتطهير بالاستعانة بمعدات حماية النيل، ولنشات المجتمع المدني.

محافظ الأقصر يثني على الجهود المبذولة

ومن جانبه أثنى محافظ الأقصر على الجهود التى قام بها الشباب المتطوعين والمشاركين في حملة تنظيف نهر النيل، كما وجه خالص الشكر والتقدير لما يقوم به عمال النظافة بمجلس مدينة الأقصر، والمشاركين بالحملة، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.