مرماح ودورة كرنفالية وكباب وتحطيب.. طرق احتفال أهالي الأقصر بالمولد النبوي

تختلف عادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من محافظة لأخرى، لكن تظل مناطق الصعيد لها تقاليدها الخاصة التي تميزها، من بينها الأقصر، حيث يحتفل سكانها بالذكرى العطرة لمولد الحبيب المصطفى بطريقة مميزة تستمر طوال شهر ربيع الأول، ويحرص الأهالي على إقامة السرادقات في الميادين والشوارع ومجالس الذكر وتلاوة القرآن الكريم إضافة إلى المرماح وعروض التحطيب وخروج مواكب «الدورة» في العديد من القرى.

موكب كرنفالي يسير بشوارع الأقصر.. «الدورة»

تعتبر «الدورة» أهم ما يميز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهي عبارة عن موكب كرنفالي يضم شباب كل قرية على حدة يحملون العصا والرايات مكتوب عليها عبارات الصلاة على النبي محمد، مرددين الأغاني والمدائح النبوية وأحيانًا يضم الموكب سيارات النقل التي تحمل مكبرات الصوت أو مشاركة الفرق الموسيقية كالفرقة النوبية، ومن أهم مواكب الدورة في الأقصر، «دورة الكرنك» حيث يخرج أهالى وشباب نجوع الكرنك شمال الأقصر صباح يوم المولد النبوي بموكب ضخم يضم العديد من سيارات النقل الثقيل تحمل الفرقة الموسيقية ومكبرات الصوت وحولها الشباب يحملون العصا الخشبية يجوبون أنحاء المدينة مرددين الأغاني، وتنهي جولتها مع نهاية نهار المولد.

موكب سيرا على الأقدام بقرى الأقصر

وهناك بعض القرى كالطود والعديسات تخرج بموكب الدورة في اليوم الأول من الشهر المبارك ترحيبًا بالمولد النبوي الشريف، ولكن تختلف عن دورة الكرنك لأنها تكون محدودة ويخرج الموكب سيرًا على الأقدام ومعهم «توكتوك» يحمل مكبر للصوت ينشد فيه المدائح النبوية أحد المشاركين.

المرماح الصعيدي وحلقات الخيالة

كما يعتبر المرماح من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فهو عبارة عن حلقات يشارك فيها الخيّالة، يستعرض الشباب فروسيتهم في صورة تنافسية حيث تتباهى وتفخر كل عائلة بفرسانها وخيولها، وتعد وسيلة لجمع شمل البلاد المجاورة، ومن أهم حلقات المرماح في الأقصر مرماح قرية «منشأة العماري»، فهو عبارة عن مونديال قوي يتسابق فيه خيرة الفرسان في المحافظة ويستمر لعدة أيام تستضيفه قرية منشأة العماري شمال المحافظة في روح تنافسية رياضية طيبة.

حلقات التحطيب بالأقصر

على أنغام المزمار البلدي وفي جو من البهجة والمرح يلوح لاعب التحطيب بعصاه معلنًا عن نزوله إلى التبارز والتنافس في حلقة التحطيب حيث يجتمع لاعبو التحطيب من مختلف محافظات الجمهورية في حلقات متعددة في قرى الأقصر أيام المولد النبوي الشريف لممارسة اللعبة، وترتبط ارتباطا وثيقا برياضة الفروسية على وجه التحديد، إذ تقوم على التقاء فارس بفارس، ويحتاج لاعب العصا إلى قوة الرد وسرعة المبادرة عند النزول إلى حلقة التحطيب، ومن أهم الحلقات في المولد النبوى الشريف حلقة «ساحة سيدي أبي الحجاج الأقصري» وحلقة شارع يوسف حسن بوسط الأقصر.

حلقات الذكر الدينية

تنظم العديد من العائلات بالأقصر حلقات الذكر طوال أيام الشهر المبارك، وتقام الولائم التي تجمع أشهى الأطعمة وتقدم للضيوف، كما يتم إحياء الليالي بالقرآن الكريم والمداحين وأشهرهم المداح الشيخ ياسين التهامي والشيخ أمين الدشناوي.

تناول الكباب من أهم طقوس الاحفتال بالمولد النبوي

ومن الأكلات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالموالد في الأقصر وخاصة المولد النبوى الشريف من بينها تناول «الكباب» المكون من «القمح المدشوش ، الخضرة، الشبت، الكسبرة، الثوم، البصل واللحم المفروم»، حيث يجرى توزيعه على الجيران والأصدقاء وتقدم على السفرة في ليالي الذكر.

تأجير الحمير من أهم الطقوس

تعد عادة تأجير الحمير من العادات التي يحرص عليها أهالي الأقصر، حيث يقوم الأطفال بحجز وتأجير الحمير من قبل يوم المولد وإعداده لركوبه والتجول به في طرقات وشوارع القرى في يوم المولد، ويصل سعر تأجير الحمار لمدة يوم كامل إلى 400 جنيه، وسعر اللفة الواحدة في شارع واحد إلى 10 جنيهات.

تجمع النساء في الزوايا «الدواوين»

تجتمع نساء قرى الأقصر في الصباح الباكر يوم المولد في زوايا أو دور المناسبات «الدواوين» لتبادل التهاني بالمولد النبوي الشريف وسماع المدائح والأغاني الدينية، كما يقمن بتوزيع الحلوى والمأكولات على بعضهن حتى ظهر يوم المولد.