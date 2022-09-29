أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق.. «اعرف كيلو الكندوز وصل كام»

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها اليوم في الأسواق، إذ تراوح سعر الكيلو من اللحم الكندوز في السوق 180-190، كما بلغ سعر الكيلو من اللحم الضأن نحو 180 وصولا إلى 200 جنيه.

وجاءت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس، وفق جولة أجرتها «الوطن»، ووفق شعبة القصابين في بيان لها اليوم، كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم

ومن ضمن اللحوم، اللحم الضأن والذي يتراوح سعره اليوم ما بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز في السوق ما بين 180-190.

كما سجل سعر الكيلو من اللحم الجملي ما بين 120 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار اللحوم البلدي الكندوز ما بين 140 - 160 جنيهًا للكيلو

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 160 و200 جنيه.

أسعار اللحوم الجملي

ووصل سعر اللحم الجملى إلى نحو 130 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها.

تراوحت الكبدة البلدي بين 155 و180 جنيها

وتراوحت سعر الكبدة الضأن بين 140 - 170 جنيها

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الكيلو من الأستيك والبوفتيك ما بين 130 - 160 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 160 الى 190 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر اللحم المفروم المجمد يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا.