أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في المجمعات الاستهلاكية والأسواق

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح لحوم بلدية بسعر 145 جنيهًا، وطرح منتجات اللحوم السودانية الطازجة بسعر 115 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي إلى 79 جنيها، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على شراء مختلف اللحوم بأسعار مناسبة للجميع.

طرح لحوم برازيلية وكبدة مستوردة

وجرى توفير اللحوم المستوردة إذ تراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي بين 110 و130 جنيهًا، وكيلو الكبدة المستوردة بين 80 جنيها و97 جنيها، بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وأوضحت وزارة التموين، في بيان، أن احتياطي اللحوم المجمدة يكفي لمدة 6 أشهر، في حين تعاقدت الوزارة على شراء اللحوم السودانية لمدة 16 شهرًا.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

وأعلنت شعبة القصابين في بيان لها اليوم الثلاثاء، استقرار جميع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، مع عرض كميات كبيرة تكفي احتياجات السوق المحلية بجميع المحافظات.

- اللحم الضأن بسعر ما بين 160 و200 جنيه للكيلو الواحد.

- سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها.

- تراوحت أسعار الكبدة الكندوز اليوم ما بين 155 و180 جنيها للكيلو.

- تراوحت أسعار كلا من «الاستيك والبفتيك» بين 155 و160 جنيها للكيلو.

- سجل سعر الكيلو من الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها.

- سجل سعر اللحوم الجملي بين 130 و160 جنيها للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، باستمرار ضخ لحوم ومنتجات السلع الغذائية بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للوزارة، وأيضًا توفير السلع الغذائية المختلفة، وتأمين مخزون استراتيجي.