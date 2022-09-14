أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم.. تخفيضات تصل إلى 20%

واصلت وزارة التموين، طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20%.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» أبرز أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وفقا لبيان نشرته وزارة التموين، ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها للقراء.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية كما يلي:

يصل سعر الكيلو من اللحوم البلدية إلى 145 جنيهًا.

يصل سعر اللحوم السوادنية الطازجة إلى 115 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي اليوم بين 110 و130 جنيهًا.

الكبدة البلدي الطازجة يصل سعرها إلى 145 جنيهًا.

الكبدة المجمدة البرازيلى بسعر يصل إلى 79 جنيها.

وتوفر وزارة التموين أيضًا، كافة السلع الغذائية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأعلنت شعبة القصابين في بيان لها اليوم، استقرار جميع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي.

- تراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 160 و200 جنيه.

- تراوح سعر كيلو كباب الحلة بين 160- 190 جنيهًا.

- تراوحت أسعار كلا من «الاستيك والبفتيك»، بين 155 و160 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكيلو من الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيهًا.

- سجل سعر اللحوم الجملي بين 130 و160 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار الكبدة الكندوز اليوم ما بين 155 و180 جنيهًا للكيلو.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، ويستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية 36 مليون مواطن.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، باستمرار ضخ لحوم ومنتجات السلع الغذائية بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للوزارة.