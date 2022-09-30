5 معلومات عن مسلسل «الوضع مستقر» قبل بدء الموسم الثاني

أيام قليلة وتطلق «OSN» الموسم الجديد من مسلسل «الوضع مستقر» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول من المسلسل، الذي عُرض العام الماضي في 6 حلقات.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 معلومات عن المسلسل.

- المسلسل من إنتاج وعرض «OSN» ويعرض عبر الإنترنت.

مسلسل الوضع مستقر من بطولة خالد منصور وشادي الفونس

- العمل من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وسيد رجب وشيماء سيف، والإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان، ومن إخراج وائل فرج، ويلقي المسلسل نظرة ساخرة وخفيفة على مغامرات رجال الأمن والمجرمين.

- يسرد مسلسل «الوضع مستقر» قصة رجال الأمن في مهمة مراقبة داخل سيارتهما بانتظار الأوامر في أثناء عملية كبيرة؛ لضبط الممنوعات.

- أمينة خليل ستكون ضيفة شرف الموسم الثاني.

- حلقة المسلسل تترواح من بين 20 إلى 30 دقيقة.

الوضع مستقر يعرض على OSN

كشف الفنان خالد منصور، لـ«الوطن»، عن تفاصيل العمل في المسلسل قائلا: «العمل كان شاقًا للغاية لأن التصوير كان يتم بشكلٍ كامل داخل عربة، وكان الأمر مرهقا للغاية وصعبًا، خصوصًا، أن دوره مع شادي ألفونس في العمل عبارة عن فردي حراسة يستقلان عربة من أجل المراقبة».

المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity، والذي صدر مسبقا بنسختين أسترالية وأمريكية، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فريق مراقبة يحاول تأمين النقطة 27، ويتلقون التعليمات من فريق المتابعة.