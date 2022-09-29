مصرع «خمسيني» أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد.. لاعب كرة قدم صدمه بسيارته

لقى خمسيني مصرعه، أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية إتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثة لمستشفى زايد التخصصي، تمهيدا لتسليمه لذويه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بمصرع الخمسيني

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع رجل خمسيني، أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكان الواقعة.

لقى مصرعه حال عبوره الطريق

وبعمل التحريات الأولية، وسؤال شهود العيان من رجال المباحث، تبين أن المجني عليه تعطلت سيارته في الطريق مع أسرته، وحال عبوره للجانب الآخر من الطريق لتلقي المساعدة من أحد الأشخاص، اصطدمت به سيارة المتهم، وتبين أنه لاعب كرة قدم، ما أدى لوفاته على الفور، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

المتهم تفاجئ بعبور المجني عليه الطريق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه في بداية العقد الثالث من العمر، الذي قرر أنه تفاجئ بالمجني عليه أمامه فلم يستطع التحكم في السيارة، واصطدم به وأنه لم يقصد ارتكاب الواقعة.

الرأي القانوني في الواقعة

قال منتصر البدراوي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنه طبقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري، على أنه «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».