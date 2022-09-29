السيطرة على حريق مصنع العاشر من رمضان.. وإصابة 4 عمال باختناق 

اندلع حريق مساء اليوم في مصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بنشوب حريق في مصنع بالعاشر

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغًا بنشوب حريق في مصنع فوم بالمنطقة الصناعية b4 بدائرة القسم.

انتقال قوة من الحماية المدنية للسيطرة على النيران

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وأخمادها. حيث تم الدفع ب 5 سيارات إطفاء .

وتبين نشوب الحريق على مساحة كبيرة من المصنع وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

من جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع للمراتب بالمنطقة B4 الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان.

إصابة 4 عمال باختناق

وفي السياق نفسه، قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، أن الحريق أسفر عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق.

وأضاف المصدر، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان المصنع لمباشرة الواقعة للتعامل في حالة حدوث إصابات، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للعمال المصابين باختناق، وإسعاف 3 منهم في مكان الواقعة، بينما جرى نقل مصاب واحد إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحريق، وتحديد سبب اندلاع النيران وخصر قيمة التلفيات والخسائر.