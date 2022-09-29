رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة يكشف عن البرومو الأول لقناة «القاهرة الإخبارية»

كشف أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الإعلان الدعائي الأول لقناة «القاهرة الإخبارية»، والتي تنطلق بالتزامن مع مؤتمر المناخ، التذي تستضيفه شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

ونشر أحمد الطاهري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإعلان الدعائي للقناة، مُعلقًا عليه بقوله: «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، حيث أظهر البرومو عواصم المنطقة العربية كافة، بجانب الدول الخليجية والأفريقية، في إشارة إلى رصد أبرز الأخبار والأحداث التي تشهدها المنطقة كافة.

قناة القاهرة الإخبارية ستكون شيئًا عظيمًا للغاية

وكان أحمد الطاهري، أكد خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، أنّ «قناة القاهرة الإخبارية ستكون شيئًا عظيمًا للغاية، وسيثني عليها كل من سيشاهدها».

سبب تسمية القاهرة الإخبارية بهذا الاسم

وأوضح أسباب اختيار اسم «القاهرة الإخبارية» على القناة المُرتقب إطلاقها، قائلًا: «اسم ذو دلالة، إذ أن القاهرة محببة لكل المناطق العربية، وهي نقطة الوصول والاحتواء لأكثر من 5 ملايين عربي يعيشون على أراضيها»