والدة «صيدلي حلوان» تنهار أمام المقابر: «عايزة حق ابني» (صور)

انهارت والدة «ولاء زايد»، المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، أثناء دفنه في مقابر قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وسط حضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

والدة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل آخر مكالمة

وأكدت «آمال»، والدة صيدلي حلوان، أن آخر مكالمة معه كان يشكو من أفعال أهل زوجته معه، مضيفة: «أنا عايزة حق ابني.. هو دلوقتي عريس في الجنة».

وأضافت خلال حديثها لـ«الوطن» بعد دفن نجلها، أنها تعتبر ابنها شهيدًا، لافتة إلى أنها حلمت به، وقال لها في الحلم: «رايح أزور أبويا» نظرًا لأن والده متوفى، معقبة: «الناس كلها زعلانة عليك يا ابني».

وأوضحت: «أشهد الله أن ولاء ابني كان بارًا بأمه وأبوه وأخواته وابنه وزوجته، يارب عوضه على ما واجهه من حياته وصبرنا على فراقه، مش عارفه هعيش من غيرك إزاي يا ولاء».

وانهارت والدة صيدلي حلوان أثناء دفن ابنها، ودعت له قائلة: «اللهم ارحمه واغفر له واجعله من الصابرين، واكرم له نزله ووسع مدخله وصبرنا على فراقه واجعلنا نلحق به عن قريب يارب».

أحد الأهالي: والدته لم تنم منذ 5 أيام

وقال امير الجزار أحد أهالي القرية والذي لازم أسرة الصيدلي في القاهرة، أن والدة صيدلي حلوان لم تنم منذ 5 أيام بمجرد أن علمت بموضوع مصرع والدها، وأن هناك حالة من الذهول والصدمة انتابت أسرة المتوفى لحظة معرفة الخبر.

وتابع «الجزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع أهل القرية في حالة صعبة، لأن الفقيد كان محبوبًا من الجميع، ويُشهد له بالطيبة وحسن الخلق والسمعة الحسنة.