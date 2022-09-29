«تعليم القاهرة» توجه المدارس بتحديد مواعيد زيارة أولياء الأمور للطلاب

وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، جميع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية باستمرار العمل يومي الجمعة والسبت استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 وتنظيم العمل والتشديد على الإشراف في جميع الأوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم بأمان وغلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر.

«عطية» يكشف تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد

وأكد «عطية» في بيان له، على تنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم وموعد أسبوعي وتعليق ذلك على لافتة في مكان ظاهر في مدخل المدرسة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وتعقيم الحجرات الدراسية، وتجهيز حجرة العزل والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أي إشغالات في محيط المدارس والتواصل مع غرفة العمليات بالإدارة، التي تتواصل بدورها مع المديرية في حالة حدوث طارئ.

«التعليم» توجه رسائل مهمة للطلاب

ونوه «عطية»، إلى أن مديرية التربية والتعليم على أهبة الاستعداد وتخصيص فريق الاستجابة الفورية والتدخل السريع في أي موقف، موجهاً رسالته للطلاب: «يبدأ الطالب عاما جديد محبا لمدرسته مواظبا على الحضور فالمدرسة بيتك الثاني». وثمّن دور المعلم في بناء العقول وغرس القيم والمفاهيم: «فتقع على عاتقه أمانة ورسالة وبناء جيل من أجيال مستقبل مصر».

توجيهات بالانتهاء من الجداول الدراسية

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة طه همام الرسميه لغات بإدارة البساتين التعليمية، مؤكداً الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة ودهان الأسوار وتقليم الأشجار، كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية والانتهاء من الجداول الدراسية.

وتابع الملاعب الرياضية ومدى جاهزيتها لإستقبال اليوم الرياضي، مؤكدا أهمية وغرس تنمية روح الولاء والانتماء لدي الطلاب وجميع العاملين واستقبال الطلبة في اليوم الأول للدراسة في أجواء احتفالية مبهجة والالتزام بكافة التعليمات، مشيرًا إلى تخصيص الحصة الأولى للحديث عن نصر أكتوبر المجيد وتضحيات الشهيد.