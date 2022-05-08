رحلة أولياء أمور الطلاب مع امتحانات التيرم الثاني بدأت.. مراجعات وسهر

لم تقتصر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني على الطلاب فقط، بل على أولياء الأمور نصيب الأسد في هذه الرحلة، فبينما يجتهد الطالب في المراجعة ولم المقرر الدراسي، يجتهد ولي الأمر أيضًا، في البحث عن مصادر التعلم المختلفة التي تساعد الطالب في فهم كل ما يتعلق بالدروس المقررة.

في البداية أكد عدد من أولياء الأمور أن مناهج الصف الرابع الابتدائي رغم كثافتها، إلى أن ميزتها الإيجابية أنها تركز على الفهم وتوسع مدارك الطلاب، موضحين أنهم استفادوا من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، في كيفية التدريب على فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

ونوه أولياء الأمور لـ«الوطن»، بأنهم لم يستفادوا بشكل كبير من إجازة عيد الفطر المبارك للسهر على المناهج، لأنهم استغلوها في الاستعداد لموسم امتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة امتحانات الصف الرابع لأن المناهج كبيرة، وتحتاج إلى المزيد لمراجعتها بشكل جيد.

فلسفة التعليم الجديدة تركز على الفهم

وطالبوا بأن تكون مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي المقبلة، في نفس مستوى مناهج الصف الرابع الابتدائي، لكن مع مراعاة كم المعلومات، موضحين أن فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم ساعدت الطلاب في اجتياز الامتحانات بسهولة.

وعلى عكس ما توقع أولياء الأمور والطلاب، جاء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، سهل وبسيط ولا توجد به أي أسئلة معقدة، وفي متناول الطلاب، إذ عقد الامتحان أمس، ورقي في المدارس، وسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحانات وتخصيص طبيب زائر لكل مدرسة.

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوميها الثاني سارت بصورة منتظمة، ولم يتم تلقى أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية أسئلة الامتحانات أو رصد أي محاولات للتسريب، موضحا أنّ الامتحانات عقدت ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة جيدا ومراعاة للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية في اللجان.

غير مسموح بتصوير الورقة الامتحانية

وأضاف سلومة لـ«الوطن»، أنّه لم يحدث أي تسريب في الامتحانات، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم ترصد أي تسريب، وجرى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلاب في المواعيد المحددة، وسيتم استلامها منهم وفق المواعيد التي جرى تحديدها في الجداول.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن أسئلة الامتحانات في كنترولات مؤمنة وغير مسموح بتصوير الورقة الامتحانية أثناء اللجنة أو بعدها، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع مديري الإدارات التعليمية بمنع اصطحاب الطلاب الهاتف المحمول في اللجان الامتحانية أو أي كتب أو مذكرات خارجية.

وأكد سلومة، أنّ الامتحانات وضعت وفق المواصفات الفنية التي جرى تحديدها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحا أنّ الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وجرى توجيه الطلاب خلال فترة الدراسة بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

من جانبهم، قال محمد إسماعيل، مدير مدرسة ناصر الابتدائية بإدارة الدقي التعليمية، إن طلاب الصف الرابع الابتدائي، أدوا امتحان اللغة العربية في جو يسوده الهدوء، ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول مستوى الأسئلة أو جودة ورقة الطباعة، موضحاً أن امتحان اللغة العربية لطلاب «رابعة وسادسة ابتدائي» جاء من المقرر الدراسي ووضعت الأسئلة من «بنك الأسئلة» الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لجميع الامتحانات.