«الغضبان»: استعنا بالمستثمرين لتطوير القرى السياحية ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الكثير من القرى الموجودة على مستوى المحافظة جرى إنشائها في فترة الثمانينات، ولم يحدث لها أعمال تطوير، حتى تم الاستعانة بالمستثمرين الذين لديهم الإمكانيات لتطوير مثل تلك القرى، حتى تكون جاذبة للاستثمار السياحي.

الغضبان: نسعى للتوسع في إنشاء أماكن المبيت

وأضاف «محافظ بورسعيد»، خلال رصد برنامج «الحياة اليوم» افتتاح أحد مشروعات الإسكان الخاصة بالمحافظة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المحافظة عملت على التوسع في إنشاء أماكن مبيت لزائري المحافظة والمصطافين حتى يقضوا أكثر من يوم بدلًا من سياحة اليوم الواحد.

وتابع: «الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، وبالتعاون مع كل أجهزة الدولة، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، جرى تطوير قريتين على مستوى المحافظة بشكل عالمي، ويوجد قرية أخرى جرى تخصيصها لإحدى الجهات».

شركة نيو بلان: بدأنا أول أعمالنا بإنشاء 5 كومباوندات بالعاصمة الإدارية

من جانبه، أوضح المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان، أن الشركة بدأت أولى أعمالها في محافظة القاهرة بعد بناء 5 كومباوندات بالعاصمة الإدارية الجديدة، منهم 2 سيجرى تسليمهما في مارس من العام المقبل، والـ3 الباقية ما زالت تحت الإنشاء.

وأكد أن الشركة نجحت في إبرام شراكة مع شركة لامبرجيني الإيطالية في أحد المشروعات، بإنشاء وحدات فندقية بنظام تسليم المفتاح، متابعا: «بعد ما عملنا اسم للشركة حبينا نشوف مدن ساحلية للاستثمار، وبورسعيد أقرب مدينة ساحلية للقاهرة وعلى البحر الأبيض، ومدينة الجو فيها جميل جدا، والمحافظ بيساعد ويساند الاستثمار، ومن هنا جات أننا نعمل حاجة بفكر جديد على الساحل».