عمة «صيدلي حلوان»: «زارني في العيد وقال لي أبويا وصاني عليكي»

قالت فاطمة مصطفى زايد، عمة «ولاء زايد»، المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، إن الراحل كان يتميز بحسن الخلق وبارا بأهله.

تفاصيل آخر زيارة

وأضافت «زايد»، في تصريحات لـ«الوطن»: «كان حنين عليا وكان بيزورني على طول، وآخر زيارة ليه في العيد، وباس دماغي وقالي أبويا وصاني عليكي يا عمتي، ولو احتجتي أي حاجة كلميني على طول».

وأضافت أن خبر وفاته نزل عليها كالصاعقة، موضحة: «أول ما سمعت خبر وفاته صوت بأعلى صوتي حزنا عليه، لأنه كان لا يترك صغيرا ولا كبيرا إلا ويعطف عليه، وكان لا يؤذي أحد ويسأل على كل الناس ويحب كل الناس».

أحد أقارب الضحية: دفناه في مقابر والده

من جانبه قال بهجت عبدالحميد أحد أقارب صيدلي حلوان، أن الراحل دفن في نفس المقبرة التي دفن فيها والده، مشيرا إلى أن والده كان شيخ البلد، مشددا على أنه كان دائم فعل الخير لأهالي القرية حتى أحبه الصغير والكبير.

وكان أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، شيعوا جثمان صيدلي حلوان إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، وسط بكاء من أسرة الصيدلي خلال دفنه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهله الصبر علي وفاته.