أسماء ضحايا انقلاب سيارة بـ«صحراوي البحيرة».. 3 وفيات و14 مصابا

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة عمال، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص، وأصيب 14 آخرين، في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق محافظة البحيرة، ونُقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى العامرية تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد أسماء المتوفين الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع 3 عمال وهم: مصطفي كامل الدسوقي، فتحي محمد عماني، أحمد راتب عميان، مقيمي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 14 شخصا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة، ما أدى إلى إصابة 3 عمال وإصابة 14 آخرين، ونُقلوا جميعًا إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.