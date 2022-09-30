طريق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من مركز خدمة المواطنين

يمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي جرى الإعلان عنها مؤخرا من من خلال مركز خدمة المواطنين، الذي يتيح العديد من الخدمات منها الاستعلام عن نتائج القبول بالشقق أو تقديم طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية أو شرح الخدمة أو طلب تعديل من دور إلى دور خاص بالحالات المرضية فقط، أو طلب رفع و استكمال المستندات.

طرق الاستعلام من خلال مركز خدمة المواطنين

ولمعرفة تفاصيل الشقق والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي يرجي الدخول على رابط مركز خدمة المواطنين، واتباع الآتي:

- في البداية يمكن الدخول على صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

- اختيار مركز خدمة المواطنين.

- اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، واكتب بياناتك عن طريق تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم لحجز وحدة سكنية.

- اضغط على تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز فور ظهورها و إذا كان منطبق عليه الشروط أم لا.

موعد شراء كراسة الشروط

جدير بالذكر، أن موعد شراء كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان، بدأ منذ 25 سبتمبر الجاري للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، أما جميع المواطنين ستكون متاحة بدءا من 2 أكتوبر، من داخل مكاتب البريد المميكنة، الموجودة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.