آخر موعد لسحب كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي.. باقٍ 31 يوما

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء مرحلة شراء كراسة الشروط الخاصة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، يوم 25 سبتمبر الجاري للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، حتى 1 أكتوبر المقبل، تأتي بعدها مرحلة شراء كراسة الشروط لجميع المواطنين بداية من 2 أكتوبر، من داخل مكاتب البريد المميكنة، الموجودة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

شقق «سكن لكل المصريين 3»

«سكن لكل المصريين».. مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات القليلة الماضية، لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن، وطرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وحاليا يجرى طرح وحدات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية.

وتمتاز الوحدات السكنية المطروحة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بأنّها واحدة من إعلانات الإسكان الاجتماعي، التي ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، بفائدة 3% متناقصة، ولمدة تقسيط تصل إلى 30 عاما.

آخر موعد لـ سحب كراسات الشروط لشقق الإسكان

ووفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان رسمي له، فإن آخر موعد لسحب كراسات الشروط لشقق الإسكان، هو يوم 27 أكتوبر المقبل، لجميع المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، متضمنين أصحاب القدرات الخاصة.

وبالنسبة لحدود الدخل، فإنّ الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، بينما سجل الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.