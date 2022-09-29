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«الاختيار» يفوز بجائزة أفضل عمل درامي بالوطن العربي من «الشارقة للاتصال الحكومي»

كتب:

أحمد حسين صوان
10:02 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
مشهد من مسلسل الاختيار

مشهد من مسلسل الاختيار

فاز مسلسل «الاختيار»، بجائزة أفضل عمل درامي من «الشارقة للاتصال الحكومي»، في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

بيتر ميمي: أنا فخور جدًا.. شكرا لجميع شركائي

وأعرب المخرج بيتر ميمي، عن فخره وسعادته البالغة، بحصوله على هذه الجائزة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلا: «أنا فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا.. شكرا لجميع شركائي، أعتقد أننا صنعنا شيئًا للتاريخ في مصر والعالم كله.. ثلاثية الاختيار».

تنظيم الحفل في مركز إكسبو الشارقة

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، خلال حفل أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في دورته الـ11.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.