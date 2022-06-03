بيتر ميمي: لولا مساندة الدولة لينا ماكنش الاختيار 3 هيبقى بالشكل ده

قال بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار، إنه لولا مساندة الدولة المصرية لمسلسل الاختيار، لما كان ليخرج إلى النور بهذا الإنتاج الكبير، حيث إن المسلسل يعد تأريخا للدولة المصرية، «صورنا في أماكن حقيقية تقريبا كلها، ودي حاجة كبيرة جدا».

ميمي: الدولة قدمت للمسلسل الكثير من الدعم اللوجيستي من الموافقات والمركبات

وأضاف «ميمي»، خلال استضافته ببرنامج «أسرار النجوم»، وتقدمه الإعلامية إنجي علي، والمذاع على راديو نجوم أف أم، أن الدولة قدمت لمسلسل الاختيار الكثير من الدعم اللوجيستي من الموافقات والمركبات، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث لولا مساندة الدولة لهذا المشروع الكبير.

واستطرد: «كل الناس اللي كلمناهم كانوا موجودين في المسلسل، ومش عارف أعد النجوم في المسلسل، وفيه واحد من النجوم كلمته وقولتله أني عندي حاجة مهمة قالي لأ مش هشارك في العمل، وقولتله أحنا بنؤرخ لأحداث في مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي شكر الفنان أحمد العوضي في جسيده لدور هشام عشماوي لإظهار الجانب المظلم للشباب».

وأوضح أنه وخلال شهر رمضان المقبل 2023 سيتم إذاعة عمل تاريخي يعود للقرن الحادي عشر، لكن لن يتم الإعلان عنه حاليا، «المسلسل هيكون من تأليف الأستاذ عبدالرحيم كمال وبطولة كريم عبدالعزيز».

وأكد أن الفنان أمير كرارة لديه كاريزما غير طبيعية، وعلى المستوى الشخصي فهو شخص لطيف وخفيف الظل: «لو عمل عمل كوميدي هيكسر الدنيا، وعلمنا حته كوميدي في فيلم كازابلانكا، وياريت نحضر حاجة كوميدي في المستقبل القريب».