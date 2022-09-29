أسماء المقبولين بقسم اللغة الصينية في كلية الألسن بالمنيا.. 37 طالبا

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب، بكلية الألسن في جامعة المنيا، أسماء طلاب الفرقة الأولى 2022 - 2023 المقبولين بقسم اللغة الصينية، بحد أدنى (81,89%)، حيث جرى قبول 37 طالبًا.

الطلاب المقبولين بقسم اللغة الصينية

وبحسب الصفحة الرسمية لكلية الألسن في جامعة المنيا، فإن أسماء الطلاب الـ37 المقبولين بقسم اللغة الصينية، هي: أحمد محمد أبوضیف سید، أروى عبدالله إبراهیم إدریس، إسلام سعيد كريم عبدالعظيم، أماني أشرف قاسم مصطفى، إیمان صلاح محمد أحمد، آيه خالد علي عبدالعزيز، آيه محمود علي الحمد، حازم أحمد مرسي، حسین عبدالحميد عبدالله شيبة، داليا إبراهيم لبيب خليل، دولت السيد كمال السيد، رحمة عبدالمنعم السيد داوود، رغد أشرف محمد محمود، روان طارق حسن علی، زیاد منیر أحمد محمد، ساره محمود أحمد صلاح الدين، سامح عوض إسكندر كامل، سلسبيل تامر محمد نصر الدين، سمر أشرف محمد دباش، شيماء حسن محمد يحي، عبدالرحمن محمد أحمد بدر، عبدالرحمن محمد عبدالباقی محمد، على محمود أحمد محمد، فرح أيمن لطفى أحمد، محمد أحمد على سليمان، محمد حسن محمد محمد عبدالعاطي، محمود عدلى أبو الفضل مختار، محمود أحمد محمد اللبان، مريم أسامة حسن أمین، مريم سعيد منير صادق، مريم محمد سعيد على، می گرم صبحی محمد، ندى علاء مسامح عبد العزيز، نورهان أمجد محمد أحمد، هيثم مجدى على عبد الرازق، يارا أحمد محمد ربيع، ياسمين طارق الشحات الليثي.

برامج تعليمية في مجال اللغات الأجنبية

وتقول كلية الألسن في جامعة المنيا، عبر موقعها الإلكتروني، إنها تقدم برامج تعليمية في مجال اللغات الأجنبية على مستوى عالٍ من الجودة وتطويرها بما يواكب المستجدات العالمية، وتساهم في دفع حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية والمشاركة في تحكيم الأعمال المترجمة وفق معايير دقيقة، وخلق بيئة ثقافية علمية توفر للطلاب فرص التطوير الذاتي، وإكساب الطلاب خبرات عملية من خلال تدريبهم وإعدادهم لخدمة المجتمع، وتنمية قدرات الخريجين على متابعة التعلم والتطور المهني بعد التخرج وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، والإسهام في خدمة المجتمع بإقامة دورات وورش عمل في اللغات الأجنبية والترجمة.