الرئيس الأمريكي: لن نعترف باستفتاءات صورية تجريها روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لن تعترف بالاستفتاءات الروسية الصورية التي جرت في مناطق أوكرانية، بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن التحركات الروسية لضم أراض أوكرانية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، تأتي تصريحات بايدن، بعد يومين من انتهاء إجراء روسيا الاتحادية، استفتاء في 4 أقاليم، ضمتها من أوكرانيا، لتصبح ضمنها رسميا بالقانون، في ظل إشراف مراقبين دوليين من 40 دولة.

عالم جديد يتشكل

ووقعت عقوبات متبادلة بين روسيا من جهة، والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي أقر مجلس شيوخهها في إبريل الماضي، نيتها تقديم 40 مليار دولار إلى أوكرانيا، التي تحارب ضد روسيا التي خرجها رئيسها فلاديمير بوتين، ليؤكد أن عالم أحادية القطب «في إشارة إلى الولايات المتحدة»، انتهى ويتشكل حاليا عالم جديد.

كلمة مهمة لـ بوتين

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا كلمة مهمة أمام الكرملين بعد ضم الأقاليم التي ترفض أوكرانيا هذا الإجراء وترى أهمية مواصلة الحرب ضد موسكو.