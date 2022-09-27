خبير شؤون دولية عن تطورات الحرب الأوكرانية: العالم متجه إلى كارثة حقيقية

قال سيد جبيل، كاتب صحفي وخبير في الشؤون الدولية، إنه يشعر بقلق شديد إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا: «أشعر بأن الجميع –ونحن جزء منه- رهائن لمجموعة من السياسيين الصغار، وبخاصة في الغرب، حيث نسير نياما إلى كارثة حقيقية».

وأضاف جبيل خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة إكسترا نيوز: «في مطلع التسعينيات لم يكن هناك أي حديث عن الحرب العالمية الثالثة إلا في الصحف الصفراء، وكان الحديث عن الحرب النووية يقابَل باستهجان كبير».

حديث العالم أصبح منصبا على الحرب العالمية

وتابع: «ولكن الآن الوضع تغير كثيرا، وأصبح الحديث كله عن الحرب العالمية، الوضع خطير جدا، كل الحروب فيها خطوط حمراء، ولكن هذه الحرب كل شيء فيها أُبيح إلا أمرين، الأول ألا يقتل الناتو جنود روس وأن تظل الحرب داخل الأراضي الأوكرانية ولا تخرج خارجها، والأمر الثاني ألا يقتل الروس جنودا من الناتو».

صعوبة الحفاظ على الخطوط الحمراء

وأردف: «ما أراه، أن هناك تآكلا في هذين الخطين خلال الأسابيع المقبلة، كيف يمكن الحفاظ على هذين الخطين مع الإصرار والاندفاع العنيف جدا من أمريكا وبريطانيا ودول أخرى في أوروبا بخصوص العقوبات والمساعدات العسكرية والاقتصادية لرئيس أوكرانيا، وأشعر بالأسى أن هذا الرجل تولى قيادة هذا البلد، كان في إمكانه أن ينقذ أوكرانيا، ولا أستطيع تخيل كيف سيتراجع بوتين، حيث يتم حشد العالم حتى آخر لحظة ضده في الجمعية العامة للأمم المتحدة».