نصائح لحماية حساباتك من الاختراق.. مدير أمن فيزا الهولندية: بلاش تاريخ ميلادك

نصح المهندس إبراهيم حجازي، مدير فريق أمن المعلومات في شركة فيزا الهولندية، مستخدمي الحاسب الآلي باختيار الأرقام السرية للحسابات بشكل يصعب تخمينها والبعد تماما عن استخدام تاريخ الميلاد في الباسورد لأي حسابات إلكترونية لأنه الخيار الأول أمام أي مخترق، متابعا: «في حالة سرقة كارت الفيزا يجرب السارق تواريخ الميلاد والأرقام التي يمكن تخمينها، ويجب تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للتعاملات على أي حسابات بنكية».

الأرقام السرية المعقدة

وأوضح «حجازي» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC» أن استخدام الأرقام السرية المعقدة ضروري جدا لحماية الحساب، بالإضافة لعدم ظهور كارت الفيزا في أي صور خاصة وعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماع بما يمكن المخترق من سرقة بيانات المستخدم بسهولة.

مواقع الكترونية موثوق بها

وأكد المهندس إبراهيم حجازي ضرورة عدم استخدام كروت الدفع الإلكترونية في المواقع غير الموثوق بها، و يجب أن يبدأ اسمه الإلكتروني ببداية https، وأن يكون موقعا معروفا وسبق التعامل معه بشكل عام، مشيرا إلى أن يستكمل دراسته في مجال أمن المعلومات والاستجابة لعمليات الاختراقات.

الخبرات العملية أفضل من الشهادات

وأشار المهندس إبراهيم حجازي إلى أن الخبرات العملية أفضل من الشهادات وهو ما تبحث عنه الشركات حاليا، بالإضافة للحصول على الخبرات الكافية مع وجود شهادات بعد ذلك في مجال البرمجة بشكل عام، لافتا إلى أن التدريب على العمل تحت ضغط ومواجهة أزمات حقيقية له أهمية كبرى في تطوير مهارات الفرد.