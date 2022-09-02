20 منحة دراسية باسم «مصر تستطيع» في جامعة النهضة.. إحداها لمحارب سرطان

قال الطالب محمد حسام، مصاب بنزيف الدم الوراثي «هيموفيليا»، وحصل على الثانوية العامة بمجموع 89%، إنه يطمح في منحة دراسية لدراسة الطب لتقديم الخدمة الطبية مستقبليا لغير القادرين.

رد الجميل.. 10% من المرضي سيعالجون مجانا

وأوضح «حسام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أنه في حال حصوله على منحة بكلية الطب سيخصص 10% من الحالات التي يتبني علاجها لغير القادرين بعد تخرجه من الجامعة.

إشادة جامعة النهضة ببرنامج مصر تستطيع

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، ببرنامج «مصر تستطيع» ،لاهتمامه بالحالات الإنسانية من المتفوقين دراسيا.

وأكد «الملاحي» اعتزاز الجامعة بمنح الطلاب المتفوقين دراسيا، معلنا عن منحة دراسية للطالب محمد حسام بشكل كامل على نفقة الجامعة دعما وتشجيعا له لتفوقه الدراسي يدرس خلالها الطب.

20 منحة باسم مصر تستطيع

وأعلن الدكتور حسام الملاحي أن الجامعة تمنح برنامج «مصرتستطيع» منحا دراسيا للمتفوقين والمكافحين الذين يستعرض قصص كفاحهم، مؤكدا أن التنافس بين الجامعات في المنح للمتوفقين أمر مهم ويؤكد على قيمة التعليم الخاص في مصر ودعمه للمجتمع بشكل دائم.

وأضاف الملاحي: «الطلاب المصريون أذكياء وأيا كان مستواهم الدراسي فهم قادرون على التطور والتنمية والتقدم، والجامعة ترحب بعدد مفتوح من الدراسية»، ليؤكد من جانبه الإعلامي أحمد فايق على 20 منحة بالجامعة لاسم مصر تستطيع.