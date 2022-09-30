رامي جمال: كورونا ساهمت في انتشار أغنية «سقف» ولكنها حرمتني من غنائها لايف

قال الفنان رامي جمال، إن «أغنية سقف» والتي أطلقها في عام 2020، فقد ظهرت جائحة كورونا في أعقابها بـ20 يومًا فقط، مشيرا إلى أن ذلك الأمر ساعد كثيرا على نشر الأغنية في كل البيوت المصرية، مضيفًا: «الحظ الوحش أني مستفدتش بالأغنية بغنائها لايف في وقت نزولها لأن الناس كلها قعدت في البيوت سنتين، ومكانش فيه حفلات».

جمال: أول تعاون بيني وبين الموزع توما كان أغنية خلص الكلام

وأضاف «جمال»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على فضائية «ON»، أن موزع الأغاني الشهير توما يعد أحد أصدقائه المقربين منذ عام 2002، موضحًا: «تعرفت عليه وبعدين قابلته في مكتب مصطفى قمر، وكنت في بدايتي، وكانت فرصة بالنسبة ليا، وأول أغنية عملناها سوا كانت خلص الكلام لمحمد حماقي».

جمال: كتبت كلمات 7 أغاني بألبوم حماقي 2006

واستطرد: «عملت في 2006 في ألبوم لمحمد حماقي، ولحنت 7 أغان من 11 أغنية، وكانت مسؤولية كاملة، إما كان ينجح أو يرجع معايا المنصورة، وكنت خايف وعلى الخوف على قد ما ربنا مديني موهبة وكنت عارف أني هبقي قدها».

وأوضح أنه بدأ الغناء وهو في سن صغير قبل دخوله للمرحلة الإبتدائية، وكان يثق داخليا بأن تلك الموهبة التي يتمتع بها هي من ستوصله لمكانة مرموقه في يوم ما.

وتابع: «أستاذ بهاء الدين محمد مش أول حد يحبطني لما رفضني بلجنة تحكيم برنامج ستار ميكر، وقالي شوفلك شغلانه تانية بدل المزيكا، وفي مرة كلمني وقالي أنت ملحن شاطر قولتله أنا اللي أنت قولت عليه شوفلك شغلانه تانية غير المزيكا، وقالي بسببك أنا قررت محكمش في برامج المسابقات».