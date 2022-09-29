الرئيس السيسي يوجّه بزيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

الرئيس يطّلع على جهود تطوير البنية الأساسية

واطّلع الرئيس السيسي، على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، خلال اجتماعه اليوم مع الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

متابعة موقف مشروع الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكي بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.