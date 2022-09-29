وكيل طاقة الشيوخ: استضافة مصر لقمة المناخ نقلة نوعية في حقوق قارة إفريقيا

قال النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استضافة مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ تعبير عن إرادة سياسية رفيعة المستوى، وامتداد للتعامل العلمي مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي وخاصة القارة الأفريقية التي تنتمي إليها مصر، موضحا أن استضافة القمة نقلة نوعية تضع حقوق القارة الأفريقية في صدارة أولويات المجتمع الدولي باعتبار مصر مستضيفة للقمة نيابة عن القارة الأفريقية.

التغيرات المناخية تشكل تهديدا للبشرية

وأوضح «عزت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السلطة التشريعية» مع الإعلامية نانسي نور والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن اتفاقية باريس شكلت نقطة نوعية وعلامة بارزة في مسيرة التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، وحددت الإطار الذي يجب تنفيذ الاتفاقية ضمنه ومنه الإقرار الصريح بأن التغيرات المناخية تشكل تهديدا للبشرية بشكل عام، وبناء عليه يجب على الجميع التعاون من أجل مواجهة آثاره والحد منها، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ المصري بصفته الغرفة الاستراتيجية والعقل المفكر للدولة المصرية، قدم للحكومة استراتيجية وطنية لاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

استراتيجية مواجهة آثار التغيرات المناخية

وأشار النائب عمرو عزت إلى أن الاستراتيجية التي قدمها مجلس الشيوخ للحكومة تدعو لتكاتف جميع أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتتضمن 45 توصية في كل مجالات الزراعة والري والصحة والطاقة والسياحة وأبرزها إصدار قانون البيئة الموحد والتشجيع على النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.