اليوم.. «مجلس الأمن الدولي» يصوت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا

يصوت «مجلس الأمن الدولي»، اليوم الجمعة على مشروع قرار بشأن أوكرانيا بعد استفتاءات الضم التي أجرتها روسيا في 4 مناطق، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجرت استفتاءات في 4 مناطق، للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري في كل من :جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، وفي «خيرسون» و«زابوريجيا».

وأظهرت النتائج، تصوت 99.23% في «دونيتسك» للانضمام إلى روسيا، وفي «لوجانسك» 98.42%، وفي «خيرسون» 87.05%، وفي «زابوريجيا» 93.11%.

«البنتاجون»: التحقيق في عمليات تخريب«السيل الشمالي» ستستغرق وقتا

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن لا يمكنه التكهن حول الجهة التي تقف وراء تخريب أنبوب «السيل الشمالي» للغاز الروسي، وقال إن التحقيق في عمليات التخريب ستستغرق وقتا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سويدية، إن الكابل الكهربائي بين السويد وبولندا في قاع بحر البلطيق قد يكون تضرر جراء الانفجارات في خطوط أنابيب «السيل الشمالي».

وأشارت قناة «إس في تي» السويدية، إلى أن الحديث يدور عن كابل «سوبول لينك» الذي تصدر السويد الطاقة الكهربائية إلى دول أوروبية أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال المسؤول في شركة «سفينسكا كرافتنات» السويدية للطاقة، بير كوارنيفالك، إن «سوبول لينك» كان يمر على بعد 500 متر عن مكان أحد الانفجارات.