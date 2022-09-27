استشاري طاقة: تسرب الغاز الروسي في البلطيق سيتسبب في كارثة بيئية وصحية

حالة من الفزع شهدتها أوروبا، عقب بعد التأكد من نبأ حدوث تسريباتٍ مفاجئة، وغير مبررة في خطي أنابيب غاز روسيين تحت بحر البلطيق، ما دفع سلطات الدنمارك لإعلان الطوارئ.

وطلب السفارة الدنماركية من ألا تكون في محيط التسريب، لمسافة تقدر بنحو 5 أميال على الأقل، لتكون بعيدة عن منطقة جزيرة بورنهولم، بسبب تسرب الغاز، الذي حدث، في أثناء فترات الليل، من خط أنابيب نورد ستريم 2، والذي تمتلكه روسيا ببحر البلطيق.

وعن التأثير الناجم عن التسريب وانعكاساته، يقول الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إنّ الأثر السلبي يتوقف على الكائنات البحرية، وذلك نتيجة لكمية الغاز المسربة في المياه، فإذا كانت الكميات المسربة للغاز كبيرة فإنها ستؤثر بقوة على الكائنات البحرية، في المنطقة، وتتسبب في نفوق كمياتٍ ضخمة من الأسماك، والكائنات البحرية بشكلٍ عام.

وأضاف استشاري الطاقة، أنّه عقب تفاقم الأمر فإن تأثير تسريب الغاز سيصل إلى البشر، من خلال تناول تلك الكائنات المتأثرة بتسريب الغاز، ما يؤدي إلى حدوث كارثةٍ بيئيةٍ وصحيةٍ، مشيرًا إلى أن هذا كله سيبدأ في الاختفاء بعد انتشاره، وتخف التركيزات، ثمَّ يبدأ في التلاشي، وذلك يعتمد على تركيز الغاز في المنطقة التي تسرب فيها.

مباشرة التحقيقات في حادث تسرب الغاز الروسي

وتباشر أوروبا تحقيقاتها اليوم في أعمال تخريب محتملة، وراء التسريبات المفاجئة التي حدثت في خطي أنابيب الغاز الروسيين تحت بحر البلطيق، وهي بنية تحتية في قلب أزمة طاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

اتهامات بأعمال تخريبية

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، إن التسريبات نجمت عن أعمال تخريبية، في غضون ذلك قال الجيش الدنماركي إن تسريبات الغاز الثلاثة على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 كانت مرئية يوم الثلاثاء في المياه قبالة الدنمارك مع مناطق ضخمة من الفقاعات التي تمتد من 200 إلى 1000 متر.