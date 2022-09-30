أمير شاهين ينشر صورا جديدة من كواليس «مستر إكس»: «ألذّ فريق اشتغلت معاه»

ونشر الفنان أمير شاهين مجموعة صور من الاحتفال بنهاية التصوير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «الحمدلله فركش فيلم مستر أكس شكرًا كل الكرو الرائع وزمايلي وأصحابي وعلى رأسهم الحاج أحمد السبكي والجدع صاحب صاحبه أحمد فهمي والمخرج الجميل صديقي أحمد عبدالوهاب وكل الجامدين اللي اشتغلوا في الفيلم».

وأضاف: «كل الناس تعبت أوي في الفيلم ده وده ألذ كرو اشتغلت معاه وأوس أوس وأنور دول المكسب الجديد ليا حبايبي شكرًا ليكم كلكم و عقبال ما نشوف الفيلم على الشاشة».

فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.