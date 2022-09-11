انفجارات في «دنيبرو» الأوكرانية بعد إطلاق 6 صواريخ روسية

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي انفجارات في مدينة دنيبرو الواقعة وسط البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الروسية، 6 صواريخ على منطقة «سينيلنيكوف» في منطقة دنيبروبتروفسك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال، عن قلقه إزاء التأخير في مراجعة «صندوق النقد الدولي» طلب المساعدة الذي قدمتها بلاده، منددا في منتدى «يالطا للاستراتيجية الأوروبية» في كييف بموقف الصندوق السلبي خلافا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتصرفان بأسلوب قيادي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شميجال:«الاتحاد الأوروبي» سيمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار في أكتوبر المقبل

وأوضح شميجال، أن «كييف» أرسلت لـ«صندوق النقد الدولي» كل الوثائق، داعيا الصندوق إلى تكثيف نشاطه، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يمنح «الاتحاد الأوروبي»، بلاده 3 مليارات دولار في أكتوبر المقبل.

من جانبه، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن بلاده مستعدة لمواجهة الشتاء القادم بدون الغاز الروسي.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وصلت في وقت سابق، إلى العاصمة الأوكرانية «كييف» في زيارة غير معلنة

وقالت بيربوك، في بيان، إنها توجهت إلى أوكرانيا، لإظهار أن بإمكان «كييف» الاعتماد على بلادها، مشيرة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب «كييف» طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي.

وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يعول أن تمل ألمانيا من معاناة أوكرانيا

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية، أن «برلين» تريد مؤازرة «كييف» في عمليات إزالة الألغام وإلقاء الضوء على جرائم حرب مرتكبة، خصوصا من خلال إرسال خبراء بينهم مدع عام، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول أن تمل ألمانيا من معاناة أوكرانيا.

من جانبه، قال معهد «سيجونغ» الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إنه من المحتمل مشاركة «بيونج يانج» في تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات التي تستضيفها الصين وروسيا، وأوضح الباحث في المعهد «جونج كيه - يونج»، في تقرير، أنه من المتوقع سعى «بكين» لتعزيز الأمن العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية مع زيادة الأهمية الجيوسياسية للمنطقة بسبب أزمة أوكرانيا وتزايد المنافسة الاستراتيجية مع «واشنطن»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

رئيس البرلمان الصيني يشكر «موسكو» في دعمها «بكين»

بدوره، أعرب رئيس البرلمان الصيني «لي تشانشو»، في ختام زيارة رسمية إلى روسيا استمرت 4 أيام تلبية لدعوة من رئيس «الدوما» فياتشيسلاف فولودين، عن شكره لـ«موسكو» في دعمها للصين، في قضية تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «لي تشانشو» خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة «فلاديفوستوك» بالشرق الأقصى للبلاد،إنه في ظل التوجيه الاستراتيجي والجهود الشخصية للرئيس الصيني «شي جين بينج» ونظيره الروسي، حافظت شراكة التنسيق الاستراتيجية بين البلدين على زخم قوي للتنمية.

وأضاف رئيس البرلمان الصيني، أن «بكين» مستعدة للحفاظ على الاتصال المكثف والتبادلات مع جميع الأطراف الروسية لترسيخ أسس الصداقة والتعاون العملي