الدفاع الروسية: استهدفنا مطار «دنيبرو» الأوكراني ودمرنا معدات الطيران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، القضاء على أكثر من 350 عنصرا من «القوميين في أوكرانيا» وإسقاط مقاتلتين من طراز «ميج-29» و«سو-25» خلال يوم أمس الخميس.

استهداف مطار دنيبر

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف باستهداف مطار «دنيبر» في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة وتدمير معدات الطيران المتواجدة فيه.

أما في مقاطعة خاركوف، تم تدمير منشآت خاصة بإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية.

استهداف قيادات العمليات العسكرية

ووفقا لبيان الدفاع الروسية استهدفت القوات بصواريخ جو أرض عالية الدقة موقعين لقيادات العمليات العسكرية.

كما استهدفت 27 منطقة تنتشر فيها قوات عسكرية ومعدات عسكرية أوكرانية، و5 مواقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية، بما في ذلك بطاريتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

كما تم استهداف 5 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.