موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة ومحافظات الصعيد والدلتا

أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى في الصعيد والدلتا، والتي يحرص المسلمون على معرفة توقيتاتها لأداء الصلاة في أوقاتها، كونها تختلف من منطقة لأخرى بسبب تغير حركة الشمس وشدتها من مكان لآخر.

وينشر موقع «الوطن» موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة اليوم الموافق 30 سبتمبر 2022، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة.

موعد صلاة الجمعة

يؤذن لموعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة عند الساعة 11:45 صباحًا، وفي الجيزة الساعة 11:45صباحًا، وفي الإسكندرية 11:51 صباحًا، ومرسى مطروح عند الساعة 12:01 صباحًا، وفي الأقصر عند الساعة 11:40 صباحًا، وفي الدقهلية 11:44 ظهرا.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:09 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:09 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان العصر اليوم 3:14 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان العصر الساعة 3:25 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:58 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:04 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:37 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان العصر 3:08 مساء.

موعد أذان المغرب 5:41 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:59 مساءً.