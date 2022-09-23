موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد صلاة الجمعة ومختلف الصلوات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث تقوم بتحديث مواقيت الصلاة بشكل دوري لكي يتمكن المسلمون من أدائها في مواقيتها المحددة وفقا لكل محافظة.

وتقدم «الوطن» موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات اليوم 23 سبتمبر وذلك على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11.48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11.48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11.53 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11.48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11.48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الاسماعيلية الساعة 11.44 صباحا

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11.47 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12.04 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11.46 صباحا

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11.41 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11.42 صباحا.

خطبة الجمعة اليوم

ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة اليوم عن «أهل الاستجابة في القرآن والسنة»، حيث أن وزارة الأوقاف أوضحت في نص الخطبة المقررة هذه الجمعة أن الاستجابة لله تعالى ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) حياة القلوب، وهي دليل الإيمان الكامل، حيث أن حياة أصحاب نبينا (صلى الله عليه وسلم) تمثل الاستجابة الحقيقية الكاملة الله ولرسوله في مختلف أمور الدين.