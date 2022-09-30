القليوبية تنفذ تجربة محاكاة تصريف الأمطار.. 13 إجراء لاستقبال الشتاء

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من مدن المحافظة؛ للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ، خلال فصل الشتاء، بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

250 معدة تشارك في مواجهة أمطار القليوبية

شهد محافظ القليوبية التجربة باستخدام 250 معدة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي في عدد من الأنفاق من بينها نفق الشهيد النقيب عبدالله نجيب الجندي أمام المحافظة، ونفق شعراوي، ونفق سعد زغلول، ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، ونفق سندنهور بمركز بنها، ونفق الحدادين، ونفق مشتهر بمركز طوخ، ونفق مزلقان ذكي بمدينة قها.

محاكاة لمواجهة الأمطار علي الطريق الزراعة

كما جرت محاكاة التجربة بالطريق الزراعي أمام قرية كفر أبو جمعة ومنطقة الفرنواني بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.

وقال المحافظ، إنّ تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار.

خريطة التعامل مع الأمطار بالقليوبية

أكد المحافظ، في بيان، أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للاستعداد لفصل الشتاء والأمطار كالتالي:

- الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي.

- توفير كل الإمكانات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

- رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية والمديريات وإدارات الأزمات وغرف العمليات بالمراكز.

- اتخاذ التدابير اللازمة ومراجعة جاهزية كل المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها.

- استمرار تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار.

- مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف.

- تطهير الترع والمصارف وكل المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول.

- انتهاء أعمال الصيانة في كل محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع تأكيد وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، حرصا على سلامة المواطنين.