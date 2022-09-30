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رئيس جهاز المخابرات الروسي يتهم أمريكا بتخريب خط أنابيب نورد ستريم

كتب:

أحمد عادل موسى
10:40 ص | الجمعة 30 سبتمبر 2022
خط أنابيب نورد ستريم

خط أنابيب نورد ستريم

قال سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، إنّ موسكو لديها معلومات حول التصدعات التي أصابت خط أنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة، ومن الواضح أن الولايات المتحدة صاحبة المصلحة الأولي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

هجوم إرهابي على خط الأنابيب

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، إنه من الضروري بذل جهود منسقة لفضح العقول المدبرة ومرتكبي هذه الجريمة، والتي وصفتها موسكو بأنها هجوم إرهابي على خط أنابيب السيل الشمالي.

 

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