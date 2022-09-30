خروج عربة قطار بضائع عن القضبان في البحيرة.. وتسيير الحركة على الخط التبادلي

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة قبل قليل، خروج عربة قطار بضائع عن مسارها، وعلى الفور انتقل نائب رئيس الهيئة إلى مكان الحادث، وجرى تيسير حركة القطارات على الخط التبادلي.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من شرطة السكة الحديد، بخروج العربة رقم 26 من عربات قطار البضائع المتجه إلى الإسماعيلية قادمًا من محطة القباري في الإسكندرية عن القضبان بمدينة دمنهور.

نائب رئيس هيئة السكك الحديدية ينتقل إلى مكان الحادث

وعلي الفور انتقل المهندس أيمن علام، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، وكامل غطاس، رئيس مدينة دمنهور، نائبًا عن الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة؛ للإشراف علي عملية رفع العربة التي خرجت عن المسار.

وجرى تحريك 27 عربة من دمنهور إلى محطة أبو حمص في البحيرة، و6 عربات إلى محطة دمنهور. ولم يسفر خروج العربة عن تعطيل حركة القطارات على خط الإسكندرية القاهرة، وجرى تسيير الحركة على الخط.