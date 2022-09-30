تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم في «كفر طبلوها» بالمنوفية «صور»

شهدت قرية كفر طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم داخل مسجد سليمان الفارسي بالقرية، بإجمالي تكلفة بلغت 55 ألف جنيه من خلال توزيع مبالغ مالية ومصاحف وشهادات تقدير على جميع المتقدمين تشجيعا للمتسابقين على المداومة على حفظ القرآن الكريم، بحضور علاء جعفر عضو مجلس النواب.

وقال صبحي الديهي أمين صندوق جمعية تحفيظ القرآن الكريم، إن هذه المسابقة تقام كل عام منذ إنشاء الجمعية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أنه يوجد دعم مالي كبير من قبل أهالي القرية لإنجاح المسابقة، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون جميع أطفال وطلاب قرية كفر طبلوها حافظين لكتاب الله خلال السنوات الماضية.

جوائز المسابقة

وأكد الديهي أن تكلفة المسابقة بلغت 55 ألف جنيه، حيث يتم تقسيم المتقدمين إلى ثلاثة مستويات حسب درجة الحفظ والتلاوة، حيث يكون نصيب المستوين الأول والثاني جوائز مالية متفاوتة ومصحف ونصف رابطة كشكول وشهادة تقدير من الجمعية، أما المستوى الثالث سيحصل على مصحف ونصف رابطة كشكول وشهادة تقدير.

وأوضح الديهي لـ«الوطن» أنه تم تكريم جميع من شارك في المسابقة حسب ترتيبه الذي وصل إلى 500 من حفظة القرآن الكريم، مشيرا أن المسابقة تم إطلاقها منذ 5 سنوات ولم يتم إيقافها خلال السنوات الماضية حتى في عام انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن قرية كفر طبلوها تمتاز بحفظة القرآن الكريم.